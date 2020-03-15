İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'tan taraftarına mesaj

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde tribünde yer almayan taraftarlarına mesaj göndererek ‘Ruhunuz yeter’ pankartıyla ısınmaya çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde tribünde yer almayan taraftarlarına mesaj göndererek ‘Ruhunuz yeter' pankartıyla ısınmaya çıktı.


Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, sahaya taraftarına mesaj göndererek çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç öncesinde ısınmak için sahaya gelirken ‘Ruhunuz yeter' pankartı taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce bu pankartı birçok seyircisiz maçta açmış, aynı şekilde futbolcular da daha önce sahaya bu pankartla çıkmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.