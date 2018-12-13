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Beşiktaş'tan UEFA ve Malmö heyetlerine dostluk yemeği

Bu akşam Malmö’yü konuk edecek olan Beşiktaş, UEFA ve İsveç temsilcisi heyetlerini, dostluk yemeğinde ağırladı.

Bu akşam Malmö'yü konuk edecek olan Beşiktaş, UEFA ve İsveç temsilcisi heyetlerini, dostluk yemeğinde ağırladı.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üye Hüseyin Mican, Beşiktaş Sportif A.Ş. Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu; Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Jovan Surbatovic ve Malmö Kulübü geçici Başkanı Anders Palsson ile Malmö Kulübü yetkililerine dostluk yemeği verdi.



Orman taziye dileklerini iletti


Başkan Orman, Malmö Kulübü'nün geçici Başkanı Anders Palsson'a geçtiğimiz hafta vefat eden merhum başkanları Hakan Jeppsson için duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziyede bulundu.


Yemeğin sonunda Fikret Orman, UEFA Delegesi Jovan Surbatovic ile Malmö Kulübü Geçici Başkanı Anders Palsson'a günün anısına bir plaket takdim etti ve dostça bir maç olması temennisinde bulundu.

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