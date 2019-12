?Be?inci Mevsimin ?lk G?n?? sanatseverlerin be?enisine sunuldu

Beylikd?z? Belediyesi, resim sanat?n?n A??k Veysel'i olarak adland?r?lan Bayram G?m??'?n ?Be?inci Mevsimin ?lk G?n?? isimli resim sergisini sanatseverlerin be?enisine sundu.

Resim sanat?n?n A??k Veysel'i ve naif resmin ya?ayan en ?nemli temsilcilerinden biri olarak adland?r?lan ressam Bayram G?m??'?n ?Be?inci Mevsimin ?lk G?n?? isimli resim sergisi, Beylikd?z? Atat?rk K?lt?r ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Salonu'nda sanatseverlerin be?enisine sunuldu. Beylikd?z? Belediyesinin katk?lar?yla hayata ge?en serginin a??l???na Beylikd?z? Belediye Ba?kan? Mehmet Murat ?al?k, eski CHP Milletvekili S?leyman ?elebi, usta sanat?? Bedri Baykam, davetliler, il?e protokol? ve ?ok say?da vatanda? kat?ld?. A??l??ta konu?an Ba?kan ?al?k, ??ok k?ymetli sanat??m?z?n bug?n bize be?inci mevsimin oldu?unu hissettirece?ini ?al??malar? g?rd???m andan itibaren anlad?m. Ger?ekten naif resmin d?nyada ve T?rkiye'de en ?nemli temsilcilerinden bir tanesi olan sanat?? dostumuzu burada a??rlaman?n onurunu ve mutlulu?unu ya??yorum. 35 y?ll?k bir sanat ya?am?, 35 y?l?n eme?i var. Ger?ekten her biri ?zerinde ?ok uzunca zaman emek verilmi? eserler. Beylikd?z?'ne de bu yak???rd?. Beylikd?z?'nde her alanda oldu?u gibi sanatta da nefes olmak i?in ?aba g?sterece?iz. ?stanbul'un nefesi olmak i?in ?aba g?sterece?iz. Sanat??m?za bize ya?att??? ve ya?ataca?? duygular i?in ?imdiden ?ok te?ekk?r ediyorum? dedi.

20 Ocak 2020 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine a??k olacak

35. sanat y?l?nda 30 eseriyle sanatseverlerle bulu?an ressam Bayram G?m?? ise, ?Resim ortam?n?n dura?an oldu?u g?n?m?zde resim sanat?na hareket katmak istedim. Ressam zamana tan?kl?k eder ve her ressam?n kendine ait bir hik?yesi vard?r. Ben de belirli d?nemlerde ya?ad???m?z ?stanbul'u ve burada ya?ad???m ne varsa onlar? tuvale aktard?m. Bu kadar b?y?k eserlerin toplu halde son yer Galeri Bedri Rahmi Salonu olacak? ?eklinde konu?tu.

Tamam? ya?l? boya eserlerden olu?an ?Be?inci Mevsimin ?lk G?n?? isimli resim sergisi, 20 Ocak 2020 tarihine kadar ziyarete a??k olacak.