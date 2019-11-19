Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden hatıra ormanı

Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi yönetimi, 1 yıl önce başlatılan proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin de desteği ile 2 bin ağaçlık "Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi Hatıra Ormanı"nı oluşturmak için Tarım Ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu. Başvuru onaylandıktan sonra Çatalca Çanakça Köyünde yer gösterildi. Bunun üzerine hareket geçen öğrenciler, 2 bin ağacın dikimini “Gelece Nefes” projesi kapsamında gerçekleştirdi. Okul Müdürü Hulusi İpek yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu “Geleceğe Nefes” projesini de düşünerek daha önce çalışmalarını tamamlamış olduğumuz Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi Hatıra Ormanı oluşturma projemiz kapsamında 2 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Proje ile büyük mutluluk yaşadık” dedi.