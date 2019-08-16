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“Beslenme Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar”

İtalya’nın önde gelen gıda ve beslenme uzmanlarından Marcello Ticca’nın Beslenme Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

İtalya'nın önde gelen gıda ve beslenme uzmanlarından Marcello Ticca'nın Beslenme Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Marcello Ticca'nın Beslenme Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar adlı kitabı Kolektif Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. İtalya'nın önde gelen gıda ve beslenme uzmanlarından Ticca kitabında insanların zihninde kök salmış yanlış inanışların en yaygınlarını bilimsel zeminde inceleyip çürütürken, temel besinlerimizin bileşenlerine, tavsiye edilen tüketim miktarlarına ve besinlerden en fazla faydayı sağlamak için yapılması gerekenlere dair pratik bilgi ve önerilerle bilinçli bir beslenme düzenini nasıl benimseyebileceğimizi anlatıyor.

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