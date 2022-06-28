Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu'nda (BESMEK) eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini sergileyecekleri “BESMEK Genel Sergi ve Festivali” başladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında BESMEK'te eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini sergileyecekleri “BESMEK Genel Sergi ve Festivali” başladı. Beyoğlu Belediyesi Hasköy Gösteri ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yanı sıra; tiyatro gösterisi, sahne programları ve Uluslarası Halk Oyunları gösterileriyle de katılımcılara unutulmaz bir festival yaşattı. Geçen yıl 7 bin kursiyerin bulunduğu BESMEK eğitim kursunda bu yıl 12 bin kursiyere ulaşıldı. Kursiyerler sertifikalarını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan teslim aldı.

"Sergimiz 1 hafta boyunca açık kalacak"

Serginin 1 hafta boyunca halka açık kalacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Aslında bir yıl boyunca saygıdeğer hanımefendilerin alın teriyle yoğun emekleriyle meydana getirdikleri eserleri zaman akışına bırakmak istemiyoruz. Bütün Beyoğlu, İstanbul, Türkiye duysun. Sergimiz 1 haftaya yakındır açık vatandaşlarımız gelip burada ziyarette bulunabilirler. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın tohumlarını atmış olduğu İSMEK kaybolmadı. Kaybolmasına müsaade edemezdik. O emaneti aldık ve BESMEK olarak Beyoğlu olarak devam ettiriyoruz. Geçen yıl 7 bin olan kursiyer sayımız bugün 12 bine ulaşmış durumda. 210 hocamızla burada İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halk Eğitim Müdürlüğümüz ortaklaşa organize ettiğimiz çalışma ve bu çalışmada Beyoğlu'nun kalbi semt konaklarında gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok severek yapıyoruz bu işi"

Yaptıkları el işini iğneyle kuyu kazmaya benzeten Eğitmen Neslihan Bayran, "Sergimizin açılışı var bugün. Burada öğrencilerimizin çalışmaları var. Kısacası el emeği göz nuru hanımlarımızın yaptıkları çalışmalarımız var. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. İğneyle kuyu kazıyoruz ama çok zevk alıyoruz. Terapi gibi geliyor bize. Yani biz o kadar çok uğraşmamıza rağmen yorulmuyoruz. Çok severek yapıyoruz bu işi" diye konuştu.