BESMEK'ten “Kültür Solucanı Yetiştiriciliği” kursu

Yoğun ilgi gören kursta, kursiyerlere solucan gübresi üretimi teorik ve uygulamalı olarak öğretiliyor.

Türkiye'de son yıllarda popülerleşen solucan gübresi üretimine olan talep her geçen gün daha da artıyor. Bu alanı bir iş fırsatı olarak gören birçok girişimci solucan gübresi sektörüne yönelmeye başladı. Sektöre gösterilen yoğun ilgi üzerine harekete geçen Beyoğlu Belediyesi, açtığı Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Kursu ile vatandaşlara yeni bir iş fırsatının kapılarını araladı. Beyoğlu Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları BESMEK'te açılan Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi kursunda kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Solucan Yetiştiriciliği ve Gübre Üretiminin her aşaması öğretiliyor

Teorik eğitimlerde kültür solucanı yetiştirmek için gereken bilgi, beceri ve donanımı kazanan kursiyerler daha sonra, Beyoğlu Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost-Solucan Gübresi Üretim Tesisi'nde uygulamalı eğitimlere katılıyor. Tesiste kursiyerler, solucan çiftliği işletmelerinde bulunan makine ve ekipmanların kullanımını, ürün güvenliğini ve kritik kontrol noktalarını öğreniyor. Eğitimlerde kültür solucanının besin maddelerini tanıması ve kullanmasını da öğrenen kursiyerler, vermikompost ve gübreleri öğrenerek, bitkilerin besin ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmuş oluyor.