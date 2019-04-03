İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

'Best of Rumeli' için geri sayım başladı

’Best Of Rumeli Ödül Töreni’ 21 Nisan akşamı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin’in sunuculuğunda düzenlenecek.

'Best Of Rumeli Ödül Töreni' 21 Nisan akşamı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in sunuculuğunda düzenlenecek.



İkincisi bu yıl Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ''Best Of Rumeli Ödül Töreni'' için geri sayım başladı.



21 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek ve sunuculuğunu sanatçı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in üstlendiği tören; televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasından birçok önemli ismi buluşturacak. Yapılan açıklamaya göre sanat camiasının en değerli isimlerinin yanı sıra müzik dünyasının efsaneleşen isimleri ve birbirinden değerli akademisyenleri bir araya getirecek olan törende, Rumeli'nin en sevilen isimleri 16 farklı kategoride ödüllerin sahibi olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.