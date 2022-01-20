BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan 5 farklı düzenleme katılımcıları cezbedecek. Önemli sıçramalar oluşturacak olan bu değişiklikler hakkında konuşan Doç. Dr. Hakan Yıldırım, ilgili kanun için yapılacak revize neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığının sağlanmış olacağını hem de yeni katılımcıların teşvik edilmiş olacağını dile getirdi.

Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde önemli bir tasarruf aracı olarak kabul edilen Bireysel Emeklilik Sistemi, artık ülkemiz için de önemli bir tasarruf aracı olarak görülmeye başlandı. Özellikle devlet katkısı ile yatırımcıların güvenini kazanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde önemli düzenlemeler yapılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, "Genel anlamda yürürlüğe konulması planlanan son düzenleme incelendiği vakit, yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısı alınabilecek, bu durum ise tasarruf sahipleri için önemli avantajlar sağlayacaktır. Özellikle yüzde 25'den, yüzde 30'a çıkarılması düşünülen devlet katkısı tasarruf sahiplerinin bu sisteme olan güvenini artırmada anahtar rol oynayabilir. Aynı zamanda bir diğer önemli düzenleme ise katılımcıların kısmen ödeme alma imkânına sahip olabilmeleri. Bu değişiklik ile birlikte katılımcılar nakde ihtiyaç duydukları vakit sistemden tamamen çıkmak zorunda kalmadan birikimlerinin yüzde 50'si oranında nakit çekebilecek" dedi.

Yapılması planlanan beş farklı düzenleme ise şu şekilde;

Devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılarak, yapılan birikimin yüzde 50'sinin nakde çevrilme olanağı sağlanacak.

OKS'den yararlanamayan 45 yaşından büyük kişiler için özel imkan sağlanacak.

BES birikimleri temlik edilebilecek.

BES'ten ayrılmadan nakit çekebilme olanağı sunulacak.

Toplu katkı payı ödemelerinde takip eden yıllarda devlet katkısı verilmesinin önü açılacak.

Söz konusu sistemin ülkede oluşabilecek tasarruf açığı riski için önemli bir engel olabileceğini ve bu sayede ekonomi üzerinde ciddi faydalar sağlayarak, makroekonomik anlamda gözle görülür katkılarda bulunabileceğini aktaran Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin tabana yayılan tasarruf aracı olma özelliğini korumaya devam edeceğini de belirtti.