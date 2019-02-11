BES'ten kadın istihdamına destek

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi ile bireysel emeklilik ve sigortacılık sektörünün değerli markası Katılım Emeklilik, istihdam alanında örnek bir işbirliğine imza attı. Katılım Emeklilik, müşterilerine evden çalışan temsilcilerle hizmet verme kararı aldı. Proje, özellikle her ilde yaşayan kadınların iş hayatına katılması açısından büyük önem taşıyor.

“Sigortacılıkta yenilikçi anlayışa sahip müşteri hizmetleri”

Hizmet verdikleri ilk günden bu yana sigortacılık sistemine yeni bir anlayış kazandırdıklarını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik 5 yıl gibi kısa bir sürede sektörde birçok yeniliğe imza atmayı başardı. Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi anlayışımız sayesinde bugün sektörün önemli şirketleri arasında yerimizi almış durumdayız. İşimiz gereği odağımızda insan olduğu için sağladığımız faydaları sadece sigorta ürünlerimiz ile sınırlı tutmuyoruz. Daha geniş bir perspektiften düşünerek insanların hayatına dokunmak gayretindeyiz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz evden çalışma sistemi ile sektörde bir ilke daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Katılım Emeklilik olarak verdiğimiz sigortacılık hizmetleri dışında Türkiye genelinde sigorta okur-yazarlığının artırılması, ülkemiz ekonomisine yüksek katma değer sağlamak için istihdamın güçlendirilmesi gibi konularda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle faizsiz sigortacılık alanında Türkiye'nin lider sigorta şirketi olarak müşteri hizmetlerinde de yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla Turkcell Global Bilgi ile böyle anlamlı bir iş birliğine adım attık” dedi.

“Kadın istihdamını arttırmak öncelikli konumuz”

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur ise, “Teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla, müşteri deneyiminde yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları üzerinden iş yeri ortamını ve konforunu evlere taşıyoruz. Bu sayede her ilde yaşayan kadınların ekonomiye katılmasına destek oluyoruz. Türkiye'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil sigortacılık şirketi Katılım Emeklilik ile gerçekleştirdiğimiz evden çalışan müşteri temsilcileri modeli ile kişilerin ekonomik özgürlüğünü kazanmalarına katkı sunuyoruz.” dedi.