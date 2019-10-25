Beta Tarım, dünyanın önde gelen yem üreticilerinden CCPA Grup'a katıldı

Beta Tarım, dünyanın önde gelen Fransız hayvan yemi üreticisi CCPA Grup ile güçlerini birleştirdi. 2009 yılından bu yana yem tamamlayıcı ürünler konusunda CCPA Grup'un resmi Türkiye temsilcisi ve distribütörlüğünü yürüten Beta Tarım, bu birleşmeyle CCPA Türkiye organizasyonu olarak hizmet vermeye devam edecek. Beta Tarım'ın Türkiye pazarına hakimiyeti ve bilgi birikimi, CCPA'nın yem üretimindeki AR-GE uzmanlığından faydalanarak geliştirilecek yenilikçi ve rekabetçi çözümlerle Türkiye hayvan besleme pazarına daha iyi hizmet vermesi hedefleniyor.

Bugüne kadar özellikle iç pazarda ruminant ve kanatlı hayvanlar için premiks ve mineral yem üretiminde uzmanlaştıklarını belirten Beta Tarım kurucusu Ali Özbek, 50 yılı aşkın süredir Fransa ve birçok ülkede faaliyetlerini sürdüren, büyük deneyim ve bilgi birikimine sahip olan CCPA Grup'a katılmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

CCPA Grup CEO'su Erwan Gilet ise CCPA Türkiye'nin Genel Müdürü olarak görevine devam edecek olan Ali Özbek'e ve ekibine olan güvenini tekrarladı. Ayrıca, CCPA Grup Satış Direktörü Laurent Roger, "Bu birleşme uluslararası kalkınma stratejimizin bir parçasıdır. Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelere yenilikçi ve uyarlanmış çözümler sunmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.