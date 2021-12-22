Beton bariyere çarpan motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı

Bakırköy'de, beton bariyere çarparak savrulan motosiklet sürücüsü, yolun karşısındaki hızla giden otomobilin altında kaldı. 20 metre otomobilin altında sürüklenen motosiklet sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Yolu Caddesinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, üzerinde kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki 34 ETG 920 plakalı motosiklet sürücüsü, Florya istikametine giderken dengesini kaybedip, beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, Ataköy istikametine giden Kamuran B. idaresindeki 34 TGS 46 plakalı ticari aracın altında kaldı. Motosiklet sürücüsünü 20 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.

“Genç hayatını kaybetti, taksi sürücüsü karakola götürüldü”

Kaza nedeniyle neye uğradığını şaşıran Kamuran B., polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, taksi sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Daha sonra polis, olay yerinde ve ceset üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından hayatını kaybeden gencin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafik, her iki yönden tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.