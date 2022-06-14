Beton mikseri asfalta beton dökerek ilerledi, o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta seyir halinde bir beton mikseri, asfalta beton dökerek yoluna devam etti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Seyir halindeki bir beton mikseri, asfalta beton döktü. Durumun farkına varmayan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, çevredeki vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.