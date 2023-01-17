Beton mikseri minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul'da, Basın Ekspres yan yolda beton mikseri, yolcu taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yan yol TEM istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine giden Mervan A idaresindeki 34 FBN 868 plakalı beton mikseri, aynı yöne giden ve yolcu taşıyan H.K.Y idaresindeki 34 M 2041 plakalı minibüse arkadan çarptı. 15 kişinin bulunduğu dolmuşta 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ağır olan ve bir kişi ambulansla hastaneye götürülürken, diğer 3 kişi ise kendi imkanlarıyla gitti.

Kaza nedeniyle bir süre yan yolda çift yönlü trafik oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaza ile ilgili konuşan ve hafif yaralanan yolculardan Oktay Gülşen, “Minibüs birden durdu, yolcu indirmeye kalkarken, arkadan ‘güm' diye bir ses geldi, biz de anlamadık. Biraz ayağımda ve omuzumda hafif ağrı var. Minibüsten tam inecekken, çok ucuz atlattık. Minibüste yaklaşık 15 kişi vardı. Tam ineceğimiz sırada kaza oldu” diye konuştu.