İhlas Haber Ajansı

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Beton yüklü mikser otomobile çarpıp otoyola devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, önündeki otomobile çarptıktan sonra otoyola devrildi.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, önündeki otomobile çarptıktan sonra otoyola devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Kayabaşı - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DZV 366 plakalı beton mikseri sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince duramayarak otoyolda ilerleyen 34 RH 1953 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, beton mikseri yola devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, iş makinesinde bulunan betonlar ise etrafa saçıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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