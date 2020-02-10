Hüseyin Kami Büyüközer, “Kepekli ekmeğin neden tercih edilmesi gerektiğini, uzmanlar şöyle açıklamaktadır: Şeker hastaları, kilo sorunu olanlar, mide ve bağırsak rahatsızlığı çekenler tarafından daha çok tercih edilen kepekli ekmeğin herkes tarafından tüketilmesini öneriyoruz.Bu açıklamalardan sonra yine güç tüketicilerin elinde bulunmaktadır” dedi.

Son zamanlarda sıkça tartışılan ekmek konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES ) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, neden tam buğday ekmeği yenilmesi gerektiğini söyledi.

"Beyaz ekmekten vazgeçip kepekli ekmeğe dönüş"

Kamuoyunda, günlük hayatımızda ekmek yiyelim mi yemeyelim mi tartışmaları yapılırken, ülkemizde en yetkili makamlardan kamu açıklamalar geldiğini ifade eden Başkan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Beyaz ekmekten vazgeçip kepekli ekmeğe, şimdiki adı ile 'Tam Buğday Ekmeği'ne dönmemizi tavsiye ediyorlar. Televizyonda o konuşmayı izlerken çocukluk hatıralarıma doğru uzandım farkına varmadan. Mahallemizin fırıncısından yayılan mis gibi tam buğday ekmeğin kokularını, eve götürünceye kadar kiloluk ekmeklerin kenarlarından kopartarak yediğim ekmeğin lezzetini hasret duyguları içerisinde hatırladım. Daha sonra1957 yıllarında üniversite için gittiğim İstanbul'u hatırladım. İstanbul'da ilk defa francala ismi verilen bembeyaz ekmeği tanıdığımı hatırladım. O zaman diliminde daha çok İstanbul'da rum, ermeni, musevi ve zengin azınlığın ekmeği olarak tüketilen francala zaman içinde toplumun devşirme özentilerinin yoğunluğu ile bütün şehirlere ve şehirlilere şamil beyaz ekmek, has ekmek adı ile temel tüketim maddesi haline geldiğini hatırladım" ifadelerini kullandı.

"Özenti ve alışkanlılar sorgulanmaya başlandı"

Batı modernitesinin yaşam sistemi haline gelen bazı özenti ve alışkanlıkların sorgulanmaya başlandığını bildiren Büyüközer, "Bir zaman sonra bu ve benzer batı modernitesinin yaşam sistemi haline getirdiği özenti ve alışkanlıklarının içi boş şeyler olduğu bilincinin başlaması ve yaygınlaşması ile insanlar her şeyi sorgulamaya başladı.GİMDES bu sorgulamalarda önemli bir misyonu yüklendi, toplumda yeme içme alanında önemli hizmetler ifa etti ve ifa etmeye devam ediyor. Başlangıçta ekmekte de tarladaki buğdaydan sofradaki bir dilim ekmeğe kadar 75 adet haram şüpheli ve sağlığa zararlı katkı maddesi kullanılıyordu. Tarım Bakanlığı tarafından zamanla 20 adete kadar düşürüldü. İşte bugün toplumun etkili noktalarından gündeme getirilen ve bizim 2005 yılından beri gündeme getirdiğimiz kepekli ekmek konusunda da ne kadar geç kaldığımızı üzüntü ile görüyorum." dedi.

"En iyi kontrolör tüketicidir."

Un ve unlu mamullerin de sorgulanması gerektiğine vurgu yapan Büyüközer, "Buğday, sağlık açısından yararlı olan B2 ve B6 vitaminleri ile niyasin, folik asit, demir ve çinko içeriyor. Bu maddelerin daha çok yoğunlaştığı kısım olan buğdayın dış kabuğu, un yapımı sırasında ayrıştırılıyor ve bu yüzden ekmeğin besin değeri düşüyor. Bu nedenle, beyaz ekmek yerine kepekli ekmeğin, bugünkü adıyla tam buğday ekmeğin tercih edilmesi daha sağlıklıdır." ifadelerini kullandı.

Son olarak uzman görüşlerine yer veren Büyüközer şunları kaydetti.

“Sofralarımızdan beyaz ekmeği kaldırıp, yerine kepekli ekmeği ikame edelim. Kepekli ekmeğin neden tercih edilmesi gerektiğini, uzmanlar şöyle açıklamaktadır: Şeker hastaları, kilo sorunu olanlar, mide ve bağırsak rahatsızlığı çekenler tarafından daha çok tercih edilen kepekli ekmeğin herkes tarafından tüketilmesini öneriyoruz.Bu açıklamalardan sonra yine güç tüketicilerin elinde bulunmaktadır. Bu tedbirlerle israfın da tamamen önleneceğini ümit etmeyelim. Ek tedbirler arasında 200 gramlık ekmek yerine 500 gramlık, bir kiloluk ekmeklere dönülmeli. Dilimli ve ambalajlı yapılmalı. Maya sisteminde doğala dönülmeli. Bu problemin aşılmasının tek yolu, toplumun geniş kapsamlı kampanyalarla uyarılarak eğitilmesi ve sağlıklı olan kepekli ekmek yeme alışkanlığının kazandırılmasıdır. En iyi kontrolör tüketicidir.”