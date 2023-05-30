Beyaz eşya satıcısı 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor

Beyaz eşya ihracatının Nisan ayında düşmesiyle birlikte ürünler iç piyasa için sunuluyor.

Beyaz eşya sektörü, düğün sezonunu açılmasıyla Haziran ayının ortasında oluşacak hareketliliğe hazırlanıyor. Satışların Haziran ayının 15'inden sonra artacağını bekleyen sektörün Nisan ayında ihracatı azaldı. Buna bağlı olarak ürünler iç piyasaya yöneldi. Evlenecek çiftler daha çok sıfır ürünleri tercih ederken, öğrenciler ikinci ele talip oluyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyondan oluşan düğün paketi 18 bin lira ile 25 bin lira arasından satılıyor.

Beyaz eşyada iç satış arttı, ihracat düştü

Nisan'da beyaz eşya satışları altı ana grupta yüzde 27 artarken ihracat yüzde 54 düştü. Üretim altı ana grupta yüzde 13 düşerken Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 5 geriledi.

"Satışlarımız Haziran'ın ortasından sonra artacak"

Beyaz eşya piyasasının önümüzdeki dönemde hareketleneceğini söyleyen esnaf Hüseyin Özalp, “Önümüzdeki dönemde düğün ve öğrenci sezonu başlayacak. Hareketlilik mecburen olması gerekiyor. Haziran ayının ortasından sonra hareketlilik başlayacaktır. Bu dönemde iğne atsan yere düşmeyecek. İhracat azaldı, şu anda herkesin deposu dolu. Haziran'ın 15'inden sonra depolar boşalacak. Evlenecekler ve öğrenciler için stoklarımız hazır. Satışlarımız Haziran'ın ortasından sonra daha da artacak. Beyaz eşyada düğün paketi için ayrılacak bütçe maksimum 25 bin lira minimum ise 18 bin liradır. Bu paketin içinde buzdolabı, bulaşık makinesi, televizyon ve çamaşır makinesi var. Evlenecek olanlar çok nadiren ikinci el alıyor, genelde sıfır ürün tercih ediyorlar. Öğrenciler ise ikinci eli tercih ediyorlar. Öğrencilere de paket yapıyoruz; ütü, ocak gibi ürünleri hediye veriyoruz" dedi.

Esnaf Selçuk Özalp ise “Haziran ayının 15'inden sonra piyasada bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Biz daha çok ikinci el ürün satıyoruz. Çamaşır makinesi modeline göre 3 ila 7 bin liradan satılıyor. Buzdolabı ise 3 bin 500 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar devam ediyor. Öğrenciler için kampanyalarımız sürüyor. Elimizden gelen indirimi sağlıyoruz. İhracat azaldı, piyasada bir hazırlık var. Satıcılar şimdi iç piyasaya yöneldi, bu da piyasaya olumlu yansıyacak" ifadelerini kullandı.