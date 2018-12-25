"Beyaz eşya sektörü 2020'de güçlü ivmeyi yakalayacak"

Candy Hoover Group'un Türkiye CEO'su Servet Akkaynak, 2018'deki iç daralma nedeniyle 2019 için Türkiye'deki beyaz eşya sektöründe büyüme beklenmediğini berlirterek, "2020 ve sonrasında ise iç pazardaki satışların tekrar yukarı yönlü güçlü ivme kazanacak" dedi.

Beyaz eşya üreticisi Candy Hoover Group'un Türkiye CEO'su Servet Akkaynak, 2018'deki iç daralma nedeniyle Türkiye için beyaz eşyada büyüme beklentisinin olmadığı, 2020 ve sonrasında ise iç pazarın tekrar güçlü ivme kazanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Akkaynak, grubun Türkiye operasyonu olarak, 2018 Ocak-Kasım toplamında 2017'nin yüzde 60 üzerine çıkarak 1 milyar TL'yi aşkın ciroya ulaştıklarını belirterek "2018'deki iç daralma nedeniyle 2019 için Türkiye'deki beyaz eşya sektöründe büyüme beklenmiyor. 2020 ve sonrasında ise iç pazardaki satışların tekrar yukarı yönlü güçlü ivme kazanacak Şirketimizin Türkiye ağı olarak, üretim ve ihracatta 2018 yılı sonunda yüzde 30 büyüme bekliyoruz. Çin'den sonra en büyük beyaz eşya üreticisi olan Türkiye'de üretim ve ihracat yatırımlarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Avrupa'ya kıyasla çok daha büyük bir pazar"

Türkiye'deki beyaz eşya sektörünü Avrupa ile kıyaslayan Akkaynak, "Sektörümüz buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırında 2018'in ilk üç çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine göre ihracatta yüzde 5 büyümesine rağmen iç satışlardaki yüzde 16 daralma nedeniyle toplamda yüzde 2 oranında küçüldü. Üretim rakamları da yüzde 2 düştü. Örneğin; buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın ürün gruplarında 2017'nin ilk üç çeyreğinde aylık ortalama 660 bin adet iç satış gerçekleşirken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 555 bin seviyelerine geriledi. Tüm bunlara rağmen, Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi olmanın yanı sıra iç piyasa olarak da Avrupa ülkelerine kıyasla çok güçlü bir pazar potansiyeli taşıması umudumuzu artırıyor" dedi.

"ÖTV indirimini destekliyoruz"

Sektördeki güncel konulara ve gelişmelere ilişkin konuşan Akkaynak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kasım 2018'de duyurduğu, beyaz eşyada ÖTV'nin yıl sonuna kadar sıfırlanması haberi olumlu karşılanmakla birlikte, satışlarda beklenen ivmeyi sağlamadı. Bu gibi devlet desteklerinin devam etmesinin beyaz eşya sektörünü uzun vadede büyüteceğini öngörüyoruz. Sektörün geleceği akıllı ev ve bağlantılı ürünlere gidiyor. Tüm markalar yatırımlarını bu alana yapıyor. Önümüzdeki yıllarda beyaz eşyalarımız daha akıllı olacak. Teknoloji ve inovasyona verdiğimiz destekle akıllı ev ürün gruplarındaki iddiamızı da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.