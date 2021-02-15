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Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi

İstanbul’da kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nın üzerini beyaz örtü ile kapladı.

İstanbul'da kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi.


İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ederken, görüş mesafesi de düştü.

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