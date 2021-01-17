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Beyaz örtü ile kaplanan Mecidiyeköy havadan görüntülendi

Kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü.

Kar yağışı İstanbul'u beyaza bürüdü. Mecidiyeköy'de oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.


İstanbul genelinde dün akşam sıralarında kar yağışı başladı. Gece boyunca etkili olan yağış, sabahın ilk ışıklarında da hafif şekilde sürdü. Kar yağışı ile birlikte İstanbullular özlediği manzaraya kavuştu. İstanbul'un birçok noktasında kar, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Mecidiyeköy'de oluşan kartpostallık manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, bazı vatandaşların manzarayı fotoğraflamaya çalıştığı görüldü.

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