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Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendiİstanbul Anadolu yakasında kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca ise beyaza büründü.

Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendi


İstanbul Anadolu yakasında kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca ise beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Çamlıca Camii ve çevresinde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi. Anadolu Yakası'nın büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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