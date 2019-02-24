Beyaza bürünen Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler havadan görüntülendi

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Ambarlı Limanı’nda beyaza bürünen konteynerler havadan görüntülendiDün başlayan kar yağışı İstanbul’un birçok noktasında aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Ambarlı Limanı'nda beyaza bürünen konteynerler havadan görüntülendi
Dün başlayan kar yağışı İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar yağışıyla Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler beyaza büründü. Beyaza bürünen konteynerler havadan görüntülendi.