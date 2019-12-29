İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

İstanbul’un yüksek kesimleri dün gece yağan karın ardından beyaza büründü.

İstanbul'un yüksek kesimleri dün gece yağan karın ardından beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Aydos Ormanı havadan görüntülenirken, manzarasıyla hayran bıraktı.


İstanbul'da kar yağışı dün gece yüksek kesimlerde etkili olmuştu. Şehir merkezine kar düşmezken, Aydos Ormanı'nda gece kar yağışı etkili oldu. Sabah ormana yürüyüşe çıkan vatandaşlar manzara karşısında şaşkına döndü. Manzarasıyla görenleri hayran bırakan Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.