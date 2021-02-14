Beyaza bürünen Beylikdüzü havadan görüntülendi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtü altındaki Beylikdüzü drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Beylikdüzü'nde park halindeki araçların ve yolların tamamen beyaza büründüğü görüldü. Beylikdüzü'ndeki beyaz örtü drone ile havadan da görüntülendi.