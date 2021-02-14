İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İstanbul’da başlayan kar yağışı sonrası Büyük Çamlıca Camii beyaz örtü ile kaplandı.

İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Büyük Çamlıca Camii beyaz örtü ile kaplandı. Drone ile havadan görüntülenen Çamlıca Camii ile karın uyumu ise adete hayran bıraktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Çamlıca adeta beyaza büründü. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şehir merkezlerinde de etkili olması bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı sonrası beyaza bürünerek kartpostallık görüntüleri aratmayan Çamlıca Camii ise havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.