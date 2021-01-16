Beyaza bürünen E-5 karayolu havadan görüntülendi

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu TÜYAP mevkii beyaza büründü.
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu TÜYAP mevkii beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu E-5 karayolu drone ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağış kentin birçok noktasında etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen E-5 Karayolu TÜYAP mevkii havadan görüntülendi.