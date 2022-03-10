Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok noktası kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen Esenyurt dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaza büründü. Beyaza bürünen Esenyurt dron ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çatıların ve yol kenarlarının beyaza büründüğü, yolların ise açık olduğu görüldü.