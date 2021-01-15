İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyaza bürünen İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Anadolu yakasının yüksek kesimlerinden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Anadolu yakasının yüksek kesimlerinden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. O anlar ise havadan görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan kar uyarısı sonrasında dün öğlen saatlerinde yağışlar başlamıştı. Bugün ise sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın bir çok noktasında kar yağışı etkisini arttırarak sürmeye devam ediyor. Öte yandan yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.