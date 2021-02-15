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Beyaza bürünen Kadıköy havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul beklenen kar yağışı 2.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul beklenen kar yağışı 2. gün de etkisini sürdürüyor. Kadıköy'ün birçok noktasında etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.


Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı drone ile görüntülendi. Beyaza bürünen megakentin kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi.

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