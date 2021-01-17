İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı

İstanbul’da yağan karla beyaza bürünen Taksim Meydanı kuşlara ve az sayıdaki turistlere kaldı.

İstanbul'da yağan karla beyaza bürünen Taksim Meydanı kuşlara ve az sayıdaki turistlere kaldı. Kısıtlamadan muaf olan turistler meydanda kuşları besleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.


İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kentin birçok noktasını etkisi altına alan kar sebebiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen Taksim Meydanı kuşlara ve kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Taksim Meydanı'nda karın tadını çıkaran turistler bol bol fotoğraf çekindi. Turistler meydandaki kuşlara yem vermeyi de ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.