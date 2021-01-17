Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı

İstanbul'da yağan karla beyaza bürünen Taksim Meydanı kuşlara ve az sayıdaki turistlere kaldı. Kısıtlamadan muaf olan turistler meydanda kuşları besleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kentin birçok noktasını etkisi altına alan kar sebebiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen Taksim Meydanı kuşlara ve kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Taksim Meydanı'nda karın tadını çıkaran turistler bol bol fotoğraf çekindi. Turistler meydandaki kuşlara yem vermeyi de ihmal etmedi.