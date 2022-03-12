İhlas Haber Ajansı

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Beyaza bürünen Üsküdar sahili havadan görüntülendi

İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. Beyaza bürünen Üsküdar sahil dron ile havadan görüntülendi.


İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Anadolu Yakası'nın ilçeleri de beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen Üsküdar sahilin boş kaldığı görüldü. Karla kaplanan sahil dron ile havadan görüntülendi.

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