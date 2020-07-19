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Beyazıt Meydan'da “Can Azerbaycan'a Canımız Feda” mitingi

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz iline düzenlemiş olduğu saldırılara tepki için Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Can Azerbaycan’a Canımız Feda” mitingine yüzlerce kişi akın etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz iline düzenlemiş olduğu saldırılara tepki için Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen “Can Azerbaycan'a Canımız Feda” mitingine yüzlerce kişi akın etti. Mitinge gelen vatandaşlar, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı.


Beyazıt Meydanı'nda Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz iline düzenlemiş olduğu saldırıyı kınamak ve şehitleri anmak için düzenlenen “Can Azerbaycan'a Canımız Feda” mitingine yüzlerce kişi akın etti. İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma topluluğu tarafından düzenlenen mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Meydanda toplanan vatandaşlar tarafından Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açılırken “Karabağ bizimdir bizim kalacak”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atıldı.


İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Anar Can Kıtay yaptığı açıklamada, “Ermenistan'ın 12 Temmuz 2020'de yaptığı hain saldırı çok büyük bir şekilde kınandı ve saldırıdan kısa süre sonra basın açıklaması yapma kararı aldık. Basın açıklaması yapacağımızı duyan soydaşlarımız öğrenci, emekli demeden Türkiye Türkü, Azerbaycan Türkü bir çok farklı milletten insan bugün bizi haklı davamızda desteklemek için buraya gelmişler. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.


Yapılan açıklamaların ardından miting sona erdi.

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