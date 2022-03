Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların dördüncü gününde İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı.

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı saldırıların dördüncü gününde İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalıların protesto gösterileri devam etti. Yaklaşık 250 kişilik grup, ellerinde Kırım ve Ukrayna bayraklarıyla Beyazıt Meydanı'na geldi. Ellerindeki döviz ve pankartlarla Rusya aleyhinde slogan atan grup, savaşın durması için çağrıda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten, “Bugün 27 Şubat 2022. Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından işgali ile başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlallerinin, baskının ve sindirme politikasının sekizinci yılı. Gözü dönmüş Rusya sadece bölgemizde değil, tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Kırım'ın işgalinden başlayarak, Ukrayna'yı da işgal etmeye başladı. Sivili ve çocukları da hedef alarak birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Dünyanın barışı ve huzuru için tüm dünya birleşerek bu gözü dönmüş canavarı durdurmanın yolu bir an önce bulunmalıdır. Her türlü uluslararası hukuk, anlaşma ve kurallarını yok sayarak Ukrayna ve Kırım'ı işgal eden Putin ve emrindeki silahlı askerler ve işbirlikçileri ile bu sekiz yıl içinde işgali meşrulaştırmak ve kabul ettirmek için her türlü en aşağılık yöntemleri uygulamışlardır. Başta Kırım Tatarları olmak üzere işgali kabul etmeyen Ukrayna ve Kırım'da yaşayan tüm insanlara gözdağı vermek için, sudan bahanelerle hemen hemen her gün bir eve baskın düzenlemekte, insanlar tutuklanmaktadır. 20'ye yakın kişi çeşitli bahanelerle tutuklu olarak gözaltındadır. İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Ukrayna ve Kırım'da yaşanan bu olayları büyük bir kaygı ile izlemekte ve şiddetle kınamaktayız” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.