Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vak'asının görülmesinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Son 1 ayda ise vak'a sayısı günlük bin 500 rakamının üzerine çıkması ile virüsün yayılımı bir kez daha hızlandı. Türkiye'de günlük korona virüs vak'a tablosunu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymasını istiyor. Bakan Koca'nın bu uyarıları Beyazıt Meydanda kurulan ikinci el telefon ve tesbih pazarında adeta unutuldu. Pazar alanına gelerek telefon ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de hijyene dikkat etti. Bazı vatandaşların maskesinin olmaması ise pes dedirtti.