Beyazıt'ta inşaat halindeki otelde çıkan yangın paniğe yol açtı

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda bulunan inşaat halindeki bir otelde yangın meydana geldi. İçeride çalışan işçiler binadan tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Mimar Kemalettin Mahallesi Darphane Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki otelde işçiler çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, yoğun duman yükseldi. İçeride çalışan işçiler dışarı çıkarılırken yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri otelin etrafına güvenlik şeridi çekerek kapattı. İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun noktalarından biri olan Beyazıt'ta çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından belli olacak.