Beyazıt'taki çatışmada yoldan geçen Azeri oyuncunun vurularak ölümüne ilişkin 26 şüpheliye dava

Fatih Beyazıt'ta 2 husumetli grubun silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azeri oyuncunun vurularak ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 1 mağdur şüphelinin müebbet hapis ile 275 yıla kadar hapis, diğer 25'inin ise toplamda 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih Beyazıt'ta iş yerleri bulunan 2 husumetli grubun 23 Mayıs 2022'de silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycan uyruklu Kamran Dadashzade'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 kişi ‘mağdur', bunlardan 9'u ise polis memuru olarak yer alırken, 26 kişi ise ‘mağdur-şüpheli' olarak yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Beyazıt Mahallesi'nde mağdur şüpheliler Kerim Öztürk ile Polat Öztürk'ün iş yerlerinin bulunduğu, yan taraflarında bulunan iş yerinde ise ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu ve her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu kaydedildi.

Husumetin 2 taraftan birinin yok olmasıyla sonlanacağı aktarıldı

Polis ekiplerine ‘daha önce husumet yaşadığım kişiler beni tehdit ediyor, şu anda buradalar, silahlı olabilirler' şeklinde anons geldiğinin anlatıldığı iddianamede, ekiplerin belirtilen adrese gittiği, o sırada 2 taraf arasında sözlü tartışma ve küfürleşme olduğu ve her iki gruba yönelik sakinleştirme çalışmaları devam etse de, grupların buraya ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin iki taraftan birinin yok olması ile sonuçlanacağını söyledikleri aktarıldı.

Çatışmanın grup arasındaki 40'lı yaşlarda bir kişinin, kalabalık gruba yönelik olarak küfür ettiğinin aktarıldığı iddianamede, sonrasında başka bir şahsın kalabalığa yönelik belinden silah çıkarmak suretiyle 8-10 el ateş etmesi üzerine silahlı çatışmanın her iki grup arasında başladığı kaydedildi.

Polis memurlarının iki grup arasındaki silahlı çatışma arasında kaldıkları belirtildi

Hazırlanan iddianamede, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunması nedeniyle Öztürk'lerin iş yerinin uzun süre kapalı kaldığı, olay günü Öztürk Tekstilin açılışı nedeniyle hazırlık yapıldığı ancak olay gecesinde diğer tarafın, karşı tarafla yaşanacak bir problem olması ihtimaline dayanılarak silahlarla hazırlık yapıldığı belirtildi. Polis memurlarının iki grup arasındaki silahlı çatışma arasında kaldıklarının aktarıldığı iddianamede, polislerin saldırıyı önleme ve bertaraf etme amacıyla silah kullanarak her iki gruba karşılık verdikleri, çatışma anında sivil vatandaşların ve 1 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

Dadashzade'nin, Kerim Öztürk tarafından yaralanıp, sonrasında öldüğü kaydedildi

İddianamede, olay anında silah kullandığı tespit edilen mağdur-şüphelilerin birbirlerine yönelik hedef gözeterek doğrudan ateş ettikleri, polis memurlarının karşılık vermesine rağmen polis memurlarına yönelik de eylemlerini devam ettirdikleri, silah kullandığı tespit edilemeyen mağdur şüphelilerin ise olayda iştirakinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan olay esnasında yoldan geçen Kamran Dadashzade'nin ense kısmından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Dadashzade'nin, mağdur-şüpheli Kerim Öztürk tarafından yaralanıp, sonrasında öldüğünün tespit edildiği de aktarıldı.

1 kişiye müebbet ile 275 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede mağdur- şüphelilerden Kerim Öztürk'ün ‘kasten öldürme', ‘kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', ‘görevi yaptırmamak için direnme', ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 98 yıldan 275 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 25 mağdur-şüphelinin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.