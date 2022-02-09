Beyhan Ateşoğlu: “Cilt ve güzellik uygulamalarında güvenilir eller tercih edilmeli”

Salgın dönemde uzun süre evde kaldıktan sonra normalleşmeye geçildi. Güzellik merkezlerinin kapısı sıkça çalmaya başladı. Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Güzellik Koçu Beyhan Ateşoğlu maske kullanımıyla birlikte kaş ve göz makyajının önem kazandığını belirtti. Kalıcı kıl tekniği (microblading) ve ipek kirpiğin bu işlemler arasında en çok tercih edilenler arasına girdiğini anlatan Ateşoğlu, bununla birlikte dudak renklendirme , eyeliner, dipliner uygulamalarının da çok revaçta olduğunu söyledi.

“Kesinlikle profesyonel eller tercih edilmelidir”

Ateşoğlu, bu uygulamaları yaptırmak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu. Sağlık uygulamaları kategorisinde yer alan işlemlerin yapılırken güvenilir ellerin tercih edilmesini gerektiğinin altını çizdi. Ateşoğlu, “Bu işlemleri uzman ve profesyonel kişilerin yapması gerekiyor. Sağlık işlemi niteliğinde oluyor. Deri açılıyor ve altına doğal pigmentler yerleştiriliyor. Aynı şekilde ipek kirpik, en önemli organlarımızdan göze takıldığından dolayı kesinlikle profesyonel eller tercih edilmelidir” dedi.