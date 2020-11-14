Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa akıl almaz şiddet

Kağıthane'de 7 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuk, aynı işyerinde çalıştığı 30 yaşındaki bir kişi tarafından darp edildi. Şiddet uygulayan, o anları kaydettiren kişinin çocuğa işkence yaptığı da öne sürülürken çocuğun ailesinin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren bugün 15 yaşında olan Enes Y. çalıştığı yerde şiddet ve işkenceye maruz kaldı. Çırak olarak görev yaptığı yerde 30 yaşındaki Yücel B.'nin uyguladığı şiddet nedeniyle Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri meydana geldi.

Döverken video çektirdi

Enes Y. durumu ailesine anlatmazken şaka maksadıyla yaptığını belirten Yücel B. o anlardan birini bir başka kişiye cep telefonuyla kaydettirdi. Görüntülerde çocuğa tekme ve tokatlar atan kişinin beyin ameliyatı geçiren çocuğun kafasına da birçok kez vurduğu görüldü. Görüntünün çocuğun amcasına ulaşmasının ardından aile çocuğu o işyerinden aldı. Bir başka videoda ise çocuğun elindeki ve kolundaki yaraları çekerek kimin yaptığını soran Yücel B.'ye 15 yaşındaki çocuk "Sen yaktın ya Yücel ağabey, burayı da sen kestin" yanıtını verdi. Bunun üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği duyuluyor. Çocuğun dayak yediği videoyu çeken kişinin kahkaha sesleri duyulurken Yücel B. ve çocuğun dayak yemesini gülerek videoya alan kişi büyük tepki topladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.