Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan şahıs yakalandı

Kağıthane'de 11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre 11 yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren bugün 15 yaşındaki Enes Y. çalıştığı tekstil atölyesi sahibi Y.B.'nin şiddetine maruz kalmış ve Enes Y.'nin elinde, kollarında kesikler oluşmuştu. Konunun haberlere yansımasının ardından hareket geçen ekipler, mağdur Enes Y.'nin evine gelerek babasıyla konuştu. Baba oğlunun 1,5 yıldır atölyede çalıştığını ve iş yeri sahibi Y.B.'nin oğlunu darp ettiğini ve videoya kaydettiğini söyledi. Mağdur Enes Y. ekipler kontrolünden hastaneye götürülerek darp raporu alınarak, işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çocuğu darp eden iş yeri sahibi Y.B. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.