Beyin tümörünü atlattı, enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkazın altından çıkarıldıktan sonra İstanbul'a getirilen depremzedelerin tedavilerine devam ediliyor. Yaralı depremzedelerden omuriliği zedelenen Ömer Kaya da İstanbul Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan depremden sağ kurtulan Kaya'nın daha önce de beyin tümörü atlatarak yaşama tutunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, beton yığınları arasından çıkarılan yaralı depremzedelerden 265'i de İstanbul'a getirilerek kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'ndeki enkazdan kurtarılan ve 2 gün önce İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Ömer Kaya buradaki tedavisinin ardından, fizik tedavi alması gerektiği için İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 21 yaşındaki gencin omuriliğinde hasar olduğu öğrenilirken, annesinin ise diğer çocuğunun tedavisi için Elazığ'da olduğu öğrenildi.

Öte yandan depremzede gencin daha önce beyin tümörünü atlatarak yaşama tutunduğu bilgisine de ulaşıldı.