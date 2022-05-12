Beykent Üniversitesi 5'inci İletişim Günleri başlıyor

Beykent Üniversitesi 25'inci kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde İletişim Fakültesi İletişim Günleri'nin 5'incisini düzenliyor. “Dijital Çağda Oyun ve Metaverse” başlığı ile düzenlenecek etkinlik 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Üniversitenin Ayazağa Maslak Yerleşkesi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte mezunlar, işe yerleşme ve kariyer deneyimlerini de paylaşacak.Türkiye'de Video Oyun Sektörü, Blockchain Oyunlar ve Metaverse, Kullanıcı Odaklı Tasarım & Persona Oluşturma Workshop, Mezunlar Paneli gibi başlıklarda gerçekleştirilecek oturumlara katılacak isimler şu şekilde açıklandı;

“Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Dinç, Oyun-Der Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, Women in Games Türkiye Kurucu Başkanı Simay Dinç, InGame Group kurucu ortağı Tuncay Büyükoğlu, Inventuna Games Kurucu Ortağı Mevlüt Dinç, Game Factory Kurucu Ortağı Murat Kahraman, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ozan Günel”

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Yaşadığımız Dünyaya Dair” adlı sergiden ise, sanal gerçeklik deneyimi ile açık ekranlı uygulamalardan gün boyu yararlanılabilecek.