Beykent Üniversitesi akademik yılı başladı

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, ÖSYM tercihlerinde yüksek doluluğa eriştiklerini belirterek, “33 bini aşkın öğrencimiz ile birlikte eğitim öğretim yılının ilk yarı yılında 5 bin civarında ders açılacak” ifadesini kullandı.

Törene, akademisyenler, öğrenciler ve mütevelli heyeti katıldı. Açılış konuşmasını yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, ÖSYM tercihlerinde yüksek doluluğa eriştiklerini belirtti. Ferman, “33 bini aşkın öğrencimiz ile birlikte eğitim öğretim yılının ilk yarı yılında 5 bin civarında ders açılacak. Beykent Üniversitesi olarak çeyrek yüzyıla yaklaşan olgunluk ve birikiminin üzerine her daim yenilikçi daima bilim sanat ve teknikte öncü ve yeni trendleri izleyen araştıran bu konuları Türkiye yükseköğrenim platformuna taşıyan öncü bir kurum olma örnek alınan bir kurum olma özelliğini sürdüreceğiz” dedi.

“Etkin, etkili ve verimli”

Ferman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yolculuğumuzda hiç şüphesiz toplam kalite ve akreditasyon süreçlerinin bize kazandırdıklarından ve birikimlerinden yararlanmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz işimizi şu veya bu şekilde değil etkin, etkili ve verimli bir şekilde yapmak istiyoruz. Bu üçlü sac ayağı Beykent üniversitesinin iş yapış ve dünyaya yaklaşım tarzının belki veciz bir ifadesidir.”

“Dünya çapında bir eğitim öğretim alacaklar”

Beykent Üniversitesine yeni başlayacak öğrencilere seslenerek, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesine birincilikle yerleşen öğrencilerine ödül veren Ferman, “Yeni başlayacak öğrencilere hayatlarının bu önemli deneyiminin hemen başında eğitim öğretim kavramının gerçekten arka planını okumaya ve bu zamanlarını hayatlarının bu önemli süreçlerini mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye veya geçirmeye davet ediyorum. Şundan emin olsunlar seçtikleri alan ve kademe ne olursa olsun o kademe ve alanda ön lisans, lisans, lisansüstü her alanda Beykent Üniversitesi dünyada mevcut çağdaş eğitim öğretim birikimi ve trendler ne varsa en az onlar kadar ve daha fazlasını kendilerini sunma, onlara kazandırma konusunda ehildir, yetkilidir, kararlıdır. Dolayısıyla dünya çapında bir eğitim öğretim alacaklarını şimdiden kendilerine hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin açılış dersi ise ‘Vergi ve Özgürlük' başlığında, Hukuk Fakültesi V. Dekan Prof. Dr. Ahmet Erol tarafından verildi. Akademik yıl açılışı, oryantasyon programı ile devam etti.