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Beykent Üniversitesi Avrupa Şampiyonasına hızlı başladı

2022 Avrupa Üniversiteler Oyunları (EUG 2022), Polonya’nın Lodz kentinde başladı.

2022 Avrupa Üniversiteler Oyunları (EUG 2022), Polonya'nın Lodz kentinde başladı. A Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi, grubundaki ilk maçta Portekiz temsilcisi Porto Üniversitesi ile karşılaştı.


Ediz Kaan Fırıncıoğlu ve Gökhan Gökgöz'ün 12 sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldukları maçtan 3-1 galip ayrılan Barış Sümen'in oyuncuları 3 puanın sahibi oldu.


Voleybol karşılaşmasının setleri 25-10, 25-13, 18-25, 25-19 sonuçlandı.


Şampiyonada B Grubunda ülkemizi temsil eden Gazi Üniversitesi takımı ise ilk maçta Ukrayna'nın Sumy State Üniversitesi takımına 3-1 mağlup oldu. İlk seti kazanan Gazi Üniversitesi takımı, arka arkaya verdiği setlerle ilk maçtan puan çıkartamadı. Bu maçın setleri ise 19-25, 26-24, 28-26, 25-15 sonuçlandı.


Bugün yapılan maçta ise Beykent Üniversitesi, rakibi German Sport University Cologne'yi 3 - 2 yenmeyi başardı.


Son iki organizasyonun namağlup şampiyonu olan Beykent Üniversitesi takımın bu yılkı kadrosunda şu isimler yer alıyor:


5- Fatih Uslu


6- Murat Fatih Örnek


7- Fatih Yörümez


8- Tuğberk Sungur


9- Erencan Can


10-Arda Bostan


11-Taha Erden


12-Keremcan Acar


15-Ediz Kaan Fırıncıoğlu


16-Serhat Fatih Uzun


18-Gökhan Gökgöz


Kafile Başkanı: Halil İbrahim Duru


Yönetici: Can Düşer


Antrenör: Barış Sümen


Y. Antrenör: Emre Dirier


Masör: Eren Toker

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