Beykent Üniversitesi Basketbol Takımı, Avrupa 2.'si oldu

Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Üniversitelerarası Basketbol Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Bu yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası Basketbol Şampiyonası'nın finalinde İtalyan rakibi University of Bologna ile karşılaşan Beykentliler, geçtiğimiz yıl elde ettiği Avrupa ikinciliği başarısını tekrar etti.

Şampiyonada Türkiye'yi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fransız temsilcisi University of Rouen'le karşılaştı. Karşılaşmadan 64-75'lik skorla mağlup ayrılan Beyler, gruptaki ikinci maçında Polonya ekibi Gdansk Uniersity of Technology'i 100-58 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Takım, gruptaki son rakibi University of Wuzburg'u da 86-58 gibi yine farklı bir skorla yenerek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek final ve yarı final

Çeyrek finalde de 91-78 ile İsrail temsilcisi College of Management'ı eleyen Beyler, yarı finalde de Litvanyalı rakibi Vytaustas Magnus University'i 84-73'lük skorla mağlup etti.

Son periyoda kadar önde götürdü

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi finalde İtalyan temsilcisi University of Bologna ile karşılaşan Beykent Üniversitesi, finalde ilk periyodu 27-23'lük skorla önde kapatarak maça hızlı başladı. Fakat ilk yarının sonunda farkın 44-43'e düşmesini engelleyemedi. Üçüncü periyotta da hızlı bir başlangıç yapan Beyler, farkı 58-63'lük skorla korumaya devam ederken, son periyotta ise rakibinin gerisinde kaldı. Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, maçı 90-78 kaybederek Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Hasansoy: “Seneye eminim şampiyon oluruz”

Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Hasansoy, seneye şampiyon olacaklarına kesin gözüyle baktıklarını söyleyerek, “En iyi olduklarını biliyorlar. Tek hedefleri vardı, şampiyon olmak. Finale çıkan takımların hepsi şampiyonluğu hak edenler takımlardır. Tabii ki de bazı şansızlıklar yaşadık. İkinci yarıda özellikle neredeyse emindim kazanacağımıza ama hakem hataları ile birlikte üst üste gelen şansızlıklarla kaybettik. Fakat bu oyuncularla biz eminim seneye şampiyon oluruz” dedi.

Tekin: “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz”

Havalimanında sevinçle karşılanan takımın kaptanı Ramazan Tekin, iki yıldır şanssızlıklardan dolayı ikinci olduklarını belirterek, “İki yıldır final oynuyoruz. İyi bir takım olmamıza rağmen iki yıldır bir şanssızlığımız var. Fakat yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek seneye İtalya'yı yenip şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Duru: “Sporda finalin günahı olmaz”

Oynan maçlarda çok fazla ön yargı olduğunu dile getiren Koç Bilal Han Duru da, “Sporda, finalin günahı olmaz diye bir tabir vardır. Finale çıktıysanız artık her iki takım da şampiyonluğu hak etmiş demektir. Fakat bazen kırılma anları oluyor, biz de öyle kaybettik diyebiliriz. Çok ön yargı var. Geçen yıl da biz İtalya'ya yenilmiştik. İtalyanlar itiraz edince dinliyorlar, biz itiraz edince sus pus deniliyor kaba hareketlerle. Kolay değil. Organizasyon bazında bakıldığında hafife alınmayacak bir turnuva. Çok zor ve seviyesi yüksek maçlar oynandı” şeklinde konuştu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülen Valerio Cucci, 27 sayıyla final maçının en skorer ismi olurken, müsabakanın en skorer ikinci ismi de 24 sayıyla Beykent'ten Gani Erdi Gülaslan oldu.

Beykentli iki oyuncu, en değerli ilk beşe girdi

Beykent'in yıldız isimleri İsmail Cem Ulusoy ve Tayfun Erülkü De turnuvanın en iyi ilk beşine seçildi.