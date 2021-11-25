Beykent Üniversitesi Girişimcilik Merkezini Synergia ile hayata geçiriyor

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beykent Üniversitesi olarak ülkemizin gelişmesi için inovasyon odaklı girişimciliğin gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle hem akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı desteklemek amacıyla Girişimcilik Merkezimizi hayata geçirmek için önemli bir iş birliğine imza attık.

“Beykent ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi; teknoloji tabanlı girişimlere ön kuluçka, kuluçka ve büyüme süreçlerinde ofis, mentorluk, danışmanlık, eğitim, network, uluslararasılaşma, yatırım ve finans destekleri sağlayacak.”