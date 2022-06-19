Beykent Üniversitesi'nde 25'inci yıl mezuniyet coşkusu

25'inci mezuniyet törenini gerçekleştiren Beykent Üniversitesi, 20 bin'den fazla mezun verdi. İki ayrı günde gerçekleştirilen törende üniversiteye bağlı birçok fakülte, enstitü ve yüksekokul mezunları kep attı.

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen üniversite mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. 20'nci, 21'inci ve 22'nci dönem mezuniyet törenlerini gerçekleştiren Beykent Üniversitesi, 147 farklı bölüm ve programdan 20 bin'den fazla mezun verdi. İki ayrı günde gerçekleştirilen törende üniversiteye bağlı birçok fakülte, enstitü ve yüksekokul mezunları kep attı.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Bayrak ve Rektör Prof. Dr. Murat Ferman yaptı.

Profesyonel başarı ödülleri

Törende 25'inci Yıl Mezun Ödülleri kapsamında verilen Profesyonel Başarı Ödülleri ise sahiplerini buldu. ‘Ata Tohumu Hareketi' ile Beykent Üniversitesi mezunu gazeteci Cem Seymen, Topluma Katkı Ödülü'ne, Marmaray'ın baş mimarı Beykent Üniversitesi mezunu Başak Doğan ise Topluma Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Doğan'a ve Seymen'e ödülü, Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman ve Mezunlar Derneği Başkanı Fatma Günal tarafından verildi.