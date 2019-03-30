Beykoz adayı Aydın ile Senegalli satıcı arasındaki “nerelisin” sohbeti kahkahaya boğdu

Beykoz Rüzgarlıbahçe'de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek oy sözü istedi. Aydın'ın ziyareti esnasında karşılaştığı Senagal uyruklu bir vatandaşa “nerelisin” diye sorunca aldığı cevap çevredekileri kahkahaya boğdu.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne birkaç gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Rüzgarlıbahçe'de esnarı tek tek ziyaret etti. Eline mikrofonu alarak selamlama konuşması yapan Aydın, ardından yolda gördüğü vatandaşlarla sohbet etti. Onlara mikrofon uzatarak sorunlarını da dinleyen Başkan adayı Aydın, problemleri çözmek için elinden geleni yapacaklarını ifade etti. Yaşlısından gencine, engellisinden çocuğuna her kesimle konuşan Aydın, küçük çocukların ise ellerini öperek oyuncak hediye etti. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları gönülleri kazandı.

Gençlerle sohbet ederek projelerini anlattı

Ziyaretleri esnasında bir kafeteryaya giren Aydın, Türk-Alman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle karşılaştı. Onlarla sohbet eden Aydın, ilçeye hangi projelerin yapılmasını istediklerini sordu. Gençlerin görüşlerini dikkatle dinleyen ve not alan Başkan adayı Aydın, seçimleri kazanmaları halinde hayata geçirmek istediği projelerden bahsetti. Gençlerle uzun süre sohbet eden Aydın, ulaşım sorunun çözüm bulacaklarını ifade etti.

Senegalli gençle “nerelisin” sohbeti kahkahaya boğdu

Kafeteryadan ayrılan Başkan adayı Aydın'ın karşısına Senegal uyruklu bir seyyar saat satıcısı çıktı. Çevredekiler tarafından bilinen satıcı yaptığı esprilerle vatandaşları güldürdü. Bunun üzerine Aydın, genç satıcıya “nerelisin” diye sordu. Senegalli gencin, “Giresun Bulancaklıyım” demesi üzerine çevredekiler kahkahaya boğuldu. Ardından gençle bir süre daha sohbet eden Başkan adayı Aydın, tezgâhından bir saat satın alarak yanındaki çocuğa hediye etti. Aydın'ın bu sıcak, samimi tavırları ve alçak gönüllülüğü vatandaşların bir kez daha gönlünü kazandı. Araç sürücüleriyle de tokalaşmayı ihmal etmeyen Aydın, kafeteryasından fatura ödeme merkezine, kuaföründen tamirhanesine, gezmedik yer bırakmadı.