Beykoz Adayı Aydın: “İmar sorunu er ya da geç çözülecek”

Gümüşsuyu'nda Gümüşhaneliler Federasyonunun düzenlediği programa katılan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Mülkiyet melesi, yüzde 90 çözülecek. İmar sorunu er ya da geç çözülecek” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne birkaç gün kala buluşmalara devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu'nda Gümüşhaneliler Federasyonu tarafından düzenlenen programa katıldı. Salona girişte sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Aydın, burada vatandaşların sorunlarını dinleyerek not ettikten sonra imar ve mülkiyet sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Beykoz değerlenecek”

Aydın, “Bir tarafa not edin. Biz hizmet olarak düşündüklerimizi başlatırsak, Beykoz aklın alamadığı kadar değerli hale gelecek. 3-5-10-15 yıl süresini bilemem, olur mu? Zeytinburnu'nda oldu. Bu ilçe çevresinin en ucuzuydu, 20 yıl önce ben dedim ki; ‘Satan kaybeder.' Bugün Zeytinburnu'nun geliri Beykoz'un 4 buçuk katıdır. Beykoz'da da aynısı olacak. Neticede mülkiyet melesi, yüzde 90 çözülecek. İmar sorunu er ya da geç çözülecek. Biz kendi dönemimiz içerisinde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çözmeyi hedefliyoruz. Yapılan planlar mevcut haliyle devam edecek. Ufak tefek revizyonlar olabilir. Neticede devam eden bir süreç var. 1 Nisan'dan sonra biz 0'dan almayacağız, devam edeni devam ettireceğiz. Kısa bir sürede bitirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.