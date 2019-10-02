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Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. 3 farklı noktada çıkan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.


Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevlere helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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