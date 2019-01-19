Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın: "Beykoz'da yaşamı daha mutlu kılmak adına ne gerekiyorsa onun için çalışacağız"

Aydın, “Beykoz'da yaşamı daha mutlu kılmak adına ne gerekiyorsa onun için çalışacağız” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte, partisinin geçmiş dönem ana kademe mensuplarıyla bir araya geldi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği programa Murat Aydın'ın yanı sıra, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Ömer Ayberk Cengiz ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç da katıldı. Burada konuşan Aydın, birlik ve beraberlik mesajı verdi, kendisini yalnız bırakmayan Beykozlulara teşekkür etti.

“Beykoz'da yaşamı daha mutlu kılmak adına ne gerekiyorsa onun için çalışacağız”

Beykoz'da yaşamı daha mutlu ve huzurlu kılmak adına ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Başkan Aydın, “Bu akşam sizlerle beraberiz. AK Parti'ye kurulduğu günden bugüne hizmet veren, Beykoz'daki hizmetin sürdürülmesine katkı veren sizlere ve onu sağlayan, Türkiye'ye Beykoz özelinde hizmet etme yetkisini ve desteğini sunan, dünyadaki müesses kurulu gayri adil düzene karşı “Dünya 5'ten büyüktür” dedirten çalışmayı yapan o güçlü lidere teşekkür ediyorum. Rabbim, eksikliğinizi göstermesin. Tüm gördüklerim, Beykozlunun beni kucaklaması benim zihnimde şu çağrışımı oluşturdu. Bundan sonra Allah nasip eder, Beykoz halkı takdir ederse, İnşallah sizlerin desteğiyle biz Beykoz'a hizmet edeceğiz. Ve yaşamı daha huzurlu, daha mutlu kılmak adına ne gerekiyorsa, hizmet adına ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle biz çalışacağız. Bu yolda destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, sizlerle iftihar ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın daha sonra, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Ömer Ayberk Cengiz ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve geçmiş ana dönem kademe mensuplarıyla birlikte objektiflere birlik ve beraberlik pozu verdi.